В Белом доме уклонились от оценки "выборов Путина"

В США заявили, что не могут диктовать другим странам, как им функционировать в плане выборов.

В Белом доме уклонились от оценки выборов Президента Российской Федерации в контексте того, были ли они справедливыми.

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Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте администрации президента США, «мы не должны диктовать, как другим странам функционировать».

В частности, у нее спросили, считают ли в Белом доме, что выборы президента РФ были свободными и справедливыми.

«Мы не должны диктовать, как другим странам функционировать. То, что мы знаем, Путин был избран в их стране, и это не то, что мы можем диктовать им, как им действовать. Мы можем только сосредотачиваться на свободе и справедливости наших выборов», - сказала Сандерс.

Также она отметила, что Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия, чтобы «недобросовестные стороны не имели возможности каким-либо образом влиять на американские выборы».