"Противоядие против Кремля": журналист рассказал о возможных санкциях против РФ из-за отравления Скрипаля

Журналист считает, что противоядие нынешней кремлевской власти может быть только долгосрочным и “консолидированным” - не на уровне одной страны.

Российский журналист Семен Новопрудский считает, что есть санкции, которіе могут наказать Кремль, если Великобритания признает вину России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Такое мнение он выразил в новом журнале "Новое время". "Политическая и моральная репутация России в мире с момента убийства Литвиненко стала такой, что едва ли можно себе представить, будто Скрипаля отравил кто-нибудь другой. Разговоры в духе “зачем это России” выглядят неубедительно. Для устрашения. Причем сразу в двух смыслах. Во-первых, как акция устрашения возможных “предателей” (легко понять, почему: беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пока нанес российской власти больший политический и моральный ущерб, чем все санкции всех иностранных государств вместе взятые). Чтобы не сотрудничали с Западом и не чувствовали себя в безопасности, даже живя далеко за пределами РФ. Во-вторых, как акция устрашения иностранных государств: “у нас длинные руки, достанем любого на вашей территории, и вы ничего не докажете. А если докажете, мы все равно ничего не признаем”, - считает журналист.

По его мнению, время преступления выбрано идеально: формально болезненным наказанием (в моральном, а не политическом смысле) для России мог бы стать экстренный отъем у нее чемпионата мира по футболу-2018, но когда до него остается меньше 100 дней, это крайне маловероятно.

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"Сейчас среди возможных ответных шагов Великобритании называются: незамедлительное выдворение высокопоставленных дипломатов и разведчиков из России, аннули- рование выданных имеющим отношение к Кремлю олигархам британских виз, ряд финансовых ограничений (не очень понятно каких), а также отзыв всех официальных представителей Великобритании с предстоящего чемпионата мира по футболу. Из этого перечня мер хоть какой-то моральный эффект может иметь массовый (а не персонально английский) бойкот чемпионата мира по футболу. Если бы на мундиаль вместе со сборной Англии отказались приезжать, например, французы и немцы, это стало бы хотя бы чем-то вроде политической пощечины. Однако пока речи о таком бойкоте не идет", - добавил Новопрудский.

Журналист считает, что противоядие нынешней кремлевской власти может быть только долгосрочным и “консолидированным” — не на уровне одной страны.

"Кроме продления действующих и расширения персональных санкций — это полный недопуск крупнейших российских компаний к зарубежным финансовым рынкам, отказ западных инвесторов от покупки российских облигаций и любых инвестиций в Россию, изменение устава НАТО таким образом, чтобы принимать в него, в том числе, постсоветские государства с территориальными конфликтами. Западу пора избавиться от иллюзии, будто бы Россия — сбившаяся с пути часть западного мира. При нынешней российской власти — это, увы, полноценный и откровенный враг не только демократических ценностей, но и любого конструктивного миропорядка", - подытожил он.

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