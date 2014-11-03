Почти половина британцев поддерживает выход из ЕС

Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром YouGov.

Так, за отделение Великобритании от ЕС проголосовали бы 47% граждан и лишь 37% высказались бы против, передает Европейская правда.

Больше всего евроскептиков живет в Уэльсе и в регионе Мидлендс в Англии: в ЕС здесь хочет остаться треть, отделение поддерживает примерно половина населения.

Читайте такжеБаррозу: выход из ЕС повредит Британии - BBCВместе с тем, по данным опроса, большинство шотландцев хотели бы остаться в составе Евросоюза. За отделение Шотландии проголосовали бы 28%.

По словам шотландского политика Никогда Стерджен, при голосовании за отделение от ЕС Великобритания должна учитывать голоса каждой из стран, входящих в Соединенное Королевство.

Однако ранее британский премьер Дэвид Кэмерон отверг предложение Шотландской национальной партии (SNP), согласно которой Великобритания сможет выйти из состава ЕС, если каждая из четырех частей Соединенного Королевства на референдуме поддержит это решение