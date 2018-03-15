Причиной увольнения Тиллерсона стали разногласия с Трампом в отношении КНДР - СМИ

Тиллерсон был сторонником ведения переговоров с лидерами КНДР в отношении ядерного оружия, а Трамп настаивает на сохранении максимального давления на Пхеньян.

Основной причиной увольнения уже бывшего Госсекретаря США Рекса Тиллерсона стали разногласия с Трампом в ведении внешней политики с Северной Кореей.

Об этом Reuters сообщил источник, близкий к внутренним переговорам. Как отмечает издание, Тиллерсон был сторонником ведения переговоров с лидерами КНДР в отношении ядерного оружия, а Трамп настаивает на сохранении максимального давления на Пхеньян прежде чем ответить на приглашение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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Это привело к опасениям, что Тиллерсон может быть готов пойти на уступки Северной Корее, сообщили источники.

"У него есть кто-то, кому он полностью доверяет", - сказал высокопоставленный американский чиновник изданию.

В последние недели Трамп занимался ввденням в действие плана по постепенной замене Тиллерсона на уже бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, и назначением на его место Джины Хаспел, сказал источник.

Главной целью было получить команду, которая пойдет в наступление на Северную Корею.

Напомним, 13 марта Трамп сообщил об отставке Рекса Тиллерсона.