В Белом доме назвали условия встречи Трампа с лидером КНДР

США не пойдут на уступки и продолжат политику максимального давления, несмотря на видимое потепление в дипотношениях с КНДР.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына возможна, если руководство КНДР предпримет "конкретные шаги".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Politico.

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В частности, по ее словам, встречи не будет, пока КНДР не совершит конкретных действий по денуклеаризации, которые соответствуют ее обещаниям.

"Давайте не забывать, что Северная Корея кое-что обещала. Они обещали денуклеаризацию. Они обещали прекратить ядерные и ракетные испытания, и они признали, что мы будем продолжать свои военные учения", - отметила Сандерс.

Она добавила, что США не пойдут на уступки и продолжат политику максимального давления, несмотря на видимое потепление в дипломатических отношениях с КНДР.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

"Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителями Южной Кореи, а не только о замораживании. Кроме того, никакие испытания ракет Северной Кореей в течение этого периода времени не проводились. Большой прогресс достигнут, но санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Встреча планируется!", - написал Трамп в Twitter.