Химоружие для отравления Скрипаля могли создать в Великобритании - постпред России в ООН

По утверждению российского дипломата, разработки и производство химоружия "в том числе данного типа" велись на базе центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что источником химического оружия при отравлении в Солсбери могла быть Великобритания.

Такое заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, созванном британскими представителями, передает Медуза.

По словам Небензи, в 1990-е годы западные спецслужбы "вывезли" из России нескольких специалистов по разработке химического оружия, а также некоторую документацию, после чего "продолжили разработки в данном направлении" - в том числе в Великобритании.

Читайте такжеБритания в ООН: Россия отвечает за отравление Скрипаля и создание угрозы жителям Солсбери

"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", - заявил Небензя.

"Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием "Новичок", подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО", - сказал он.

По утверждению российского дипломата, разработки и производство химоружия "в том числе данного типа" велись на базе центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне, где в марте 2018 года был идентифицирован яд, использованный при отравлении Скрипаля.

Небензя подчеркнул, сославшись на неназванного специалиста в области химии, что для идентификации вещества "Новичок" британской стороне было необходимо иметь образец газа и его формулу.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипалю и его дочке стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыто, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживания улиц.

Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

Читайте такжеПостпред США в ООН: Россия несет ответственность за отравление Скрипаля

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

13 марта Трамп заявил о готовности осудить Россию за отравления Скрипаля в случае соответствующего подтверждения.

Сегодня, 14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, идентифицированных как офицеров российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, которого в 2006 году осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.