Социологи рассказали, с каким результатом Путин победит на выборах президента РФ

При этом у Путина самый низкий антирейтинг, за него не проголосуют ни при каких обстоятельствах 6% опрошенных.

Действующий глава российского государства Владимир Путин победит на выборах президента с результатом от 69 до 73% при явке до 63-67%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, согласно результатам опросов, за неделю до президентских выборов отдать свой голос за Путина готовы 69% избирателей, за Павла Грудинина – 7%, за Владимира Жириновского – 5%, за Ксению Собчак – 2%, за Григория Явлинского – 1%, за Сергея Бабурина – 1%, за Бориса Титова – менее 1%, за Максима Сурайкина – менее 1%.

Как сказал Федоров, согласно экспертному прогнозу ВЦИОМ, явка на выборы окажется в коридоре 63-67%. Прогнозируемые результаты кандидатов будут находиться в следующих интервалах: Путин – 69-73%, Грудинин – 10-14%, Жириновский – 8-12%, Собчак – 2-3%, Явлинский – 1-2%, Титов, Бабурин, Сурайкин – менее 1% каждый.

Он сообщил, что респондентам был задан вопрос «За кого вы не проголосуете ни при каких обстоятельствах?». При этом у Путина самый низкий антирейтинг, и он не менялся на протяжении кампании. За него не проголосуют ни при каких обстоятельствах 6% опрошенных.

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Согласно опросу, за Сурайкина ни при каких обстоятельствах не проголосуют 18% респондентов, антирейтинги Титова и Бабурина равны - по 19%. Антирейтинг Грудинина сегодня составляет 24%, и он подрос за два месяца с 20 до 24%, отметил Федеров.

Антирейтинг Явлинского составил 33%, он не увеличился по мере приближения дня голосования, на протяжении кампании был такой же. Показатель Жириновского составил, по последним данным, 36%, его антирейтинг тоже не вырос. «Это интересный момент, потому что раньше, конечно, Жириновский всегда был лидером антирейтинга, он был такой отталкивающий персонаж на политической сцене, поэтому антирейтинг зашкаливал. Сегодня мы видим, что у него антирейтинг на уровне Явлинского… Ксения Собчак - лидер антирейтинга, 82% ни при каких обстоятельствах не собираются за нее голосовать», - сказал Федоров.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 5-7 и 9 марта. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - по тысяче человек каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта, в годовщину аннексии Крыма.