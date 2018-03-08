Турция собирается провести еще одну военную операцию в другой стране

В настоящий момент Анкара проводит военную операцию против курдов под названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Турецкие и иракские власти проведут совместную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает CNN Turk. По словам Чавушоглу, иракские власти хотят начать операцию после парламентских выборов 12 мая. Читайте такжеТурция сообщила, сколько боевиков нейтрализировала с начала операции в Африне «Правительство Ирака хочет очистить страну от террористических организаций», — прокомментировал решение турецкий министр. В настоящий момент Анкара проводит военную операцию против курдов под названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Ранее турецкие вооруженные силы и сирийская оппозиция заняли город Раджо в Африне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter