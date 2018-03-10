"Это не мои проблемы": Путин прокомментировал вмешательство 13 россиян в выборы президента США

Путин утверждает, что не имеет отношения к действиям отдельных россиян, которые могли работать на американские компании.

Тринадцать россиян, обвиненных ранее спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США, могли работать на "американские компании" или "какого-то из кандидатов" в президенты США.

Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью телеканалу NBC, новый фрагмент которого появился в Twitter утреннего шоу Today, выходящего на канале, передает РБК.

Комментируя тему, касающуюся обвинений, которые были выдвинуты 13 россиянам во вмешательстве в американские выборы, Путин в интервью ведущей Мегин Келли сказал, что его позиция не изменилась с момента прошлого интервью.

"Почему вы решили, что российские власти, включая меня, давали кому-либо разрешение это делать? Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге", - сказал президент РФ.

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Он подчеркнул, что "мир очень велик и разнообразен и есть очень сложные отношения между США и Россией".

"Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях. Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы", - подчеркнул Путин.

Как сообщал УНИАН, ранее Офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В обвинении указаны имена Евгения Пригожина (его называют "поваром Путина"), Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (известного также как Михаил Абрамов), Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды (известной также как Мария Беляева), Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы (известного еще как Асланов).

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