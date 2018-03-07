Американская порноактриса подает в суд на Дональда Трампа

13:09, 07 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Истица хочет аннулировать соглашение о неразглашении информации в отношении сексуальных отношений, которые она якобы имела с Трампом в 2006-2007 годах, пишет DW.

Это следует из судебных документов, которые обнародовал адвокат Клиффорд во вторник, 6 марта, передает информагентство dpa. Одним из аргументов представителей актрисы является то, что Трамп лично не подписал подобное соглашение, и поэтому она не может считаться действующим.

В феврале адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что он лично и из собственных средств заплатил актрисе 130 тысячдолларов в октябре 2016 года, то есть накануне президентских выборов в США. Адвокат Трампа отрицал слухи о том, что его шеф имел связь с Клиффорд.

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Согласно документам, которые обнародовал адвокат Клиффорд, Коэн запугивал и давил на истицу, чтобы заставить ее подписать ложное заявление, в котором она отрицает свои отношения с Трампом. Клиффорд утверждает, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время звездного турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после женитьбы Дональда и Мелании Трамп. Порноактриса утверждает, что ее отношения с нынешним президентом США продолжались также в 2007 году.

Ранее разные женщины неоднократно обвиняли Дональда Трампа в сексуальных домогательствах и сексизме.

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Теги: #порноактриса Трамп#Стефани Клиффорд