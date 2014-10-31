Ракета с космическим грузовиком Cygnus была взорвана по команде с земли

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN. Как сообщил представитель компании Orbital Sciences, координировавшей подготовку к старту, это было сделано после того, как стало очевидно, что в работе систем корабля возникли неполадки.

Факт использования системы самоликвидации подтвердил и Бэррон Бенески, вице-президент по связям с общественностью в Orbital Sciences, разработавшей Antares.

Как считает бывший астронавт и консультант другой частной американской космической компании Space X Марк Келли, действия центра управления полетом были оправданы. "Когда они поняли, что космический корабль не сможет выйти на орбиту, была дана команда системе самоликвидации, чтобы ракету не отнесло ветром и она не взорвалась над густонаселенной местностью", - пояснил Келли, который пилотировал шаттлы Endeavour и Discovery.

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Взрыв Antares произошел во время запуска с космодрома NASA на острове Уоллопс сразу после старта в 18:23 по местному времени (01:23 мск 29 октября). Ракета должна была вывести на орбиту корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции.

В результате взрыва никто не пострадал, однако был нанесен серьезный ущерб стартовой площадке космодрома. По оценкам работников НАСА, повреждения получили некоторые служебные здания, там выбиты окна и двери. Заражения окружающей среды не выявлено.

Носителю предстояло доставить на МКС более 2 тонн продовольствия и других полезных грузов. На борту находилось около 720 кг оборудования и материалов для научных экспериментов, в частности, для проведения химического анализа веществ, образующихся при сгорании метеоритов в атмосфере.