В Чечне разбился вертолет Ми-8, есть жертвы

Предположительно, разбившийся в Чечне вертолет принадлежит пограничной службе.

Вертолет Ми-8 одной из спецслужб в среду днем потерпел крушение в Чечне, погибли как минимум пять человек.

Об этом сообщил "РИА Новости" источник в силовых структурах республики.

Читайте такжеВ Иране разбился самолет с 66 пассажирами"По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту", — сказал собеседник СМИ.

По его информации, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Причины выясняются.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

По данным собеседников ТАСС, погибли до 8 человек.

Как сообщал УНИАН, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По информации минобороны РФ, погибли шесть членов экипажа и 33 пассажира.