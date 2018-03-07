Трамп задумался о безопасности выборов в Конгресс и пообещал "сильный" ответ России

В то же время президент США заявил, что в прошлом вмешательство России не имело никакого влияния на голосование в США, и кроме Москвы в выборы в Америке могли вмешиваться и другие страны и лица.

США не позволят России вмешаться в выборы в Конгресс в 2018 году и дадут сильный ответ на любые действия такого характера.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает "Голос Америки". "Мы не хотим, чтобы наша система голосования была каким-либо образом поражена. Мы этого не допустим. Мы сильно будем этому противодействовать", - отметил президент США.

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"Мы очень глубоко изучаем ситуацию и выдвинем очень сильные предложения по вопросу выборов 2018 года", - добавил Трамп.

В то же время президент США заявил, что в прошлом вмешательство России не имело никакого влияния на голосование в США, и кроме Москвы в выборы в Америке могли вмешиваться и другие страны и лица.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В США также продолжается работа специального прокурора Роберта Мюллера, который среди прочего призван установить, координировалось ли российское вмешательство на уровне контактов между штабом Трампа и правительством России.