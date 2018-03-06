У Трампа рассматривали новый удар по армии Асада после химатаки в Сирии - СМИ

Глава Пентагона высказался против удара по армии Асада, а советник по нацбезопасности был за него.

Президент США Дональд Трампа попросил рассмотреть возможный ответ на применение правительственной армией химического оружия под Дамаском.

Об этом пишет газета The Washington Post, передает РБК.

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По данным издания, этот вопрос обсуждался на встрече главы Белого дома с министром обороны Джимом Мэттисом, а также советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Окончательное решение, однако, не принято.

По словам собеседника газеты, Мэттис высказался против удара по армии Асада, тогда как Макмастер был за него. При этом официально в Пентагоне утверждают, что Мэттис вовсе не присутствовал на обсуждении.

Сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте появились 25 февраля. Работающие в контролируемых повстанцами районах врачи утверждали, что у целого ряда пациентов были симптомы отравления хлором, а один ребенок в результате скончался.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция нанесет удар по Сирии в случае подтверждения использования Дамаском химического оружия.