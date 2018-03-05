Асад настаивает на дальнейшем наступлении в Восточной Гуте (видео)

Наступление сирийских правительственных войск и их союзников против повстанцев в Восточной Гуте будет продолжаться, заверил сирийский правитель Башар Асад. Тем временем мировые лидеры требуют положить конец стражданню мирного населения.

Военную операцию сирийских правительственных сил против исламистов, которые контролируют анклав Восточная Гута вблизи Дамаска, будут проводить и в дальнейшем.

Об этом в воскресенье, 4 марта, заявил президент Сирии Башар Асад в разговоре с журналистами, как сообщает DW.

Сирийский правитель отметил, что не видит "никакого противоречия между перемирием и военными операциями", цитирует информагентство Reuters. Асад указал и на то, что успехи сирийских правительственных сил в последние дни достигнуты именно во время режима прекращения огня. Сирийский правитель отметил, что военную операцию в Восточной Гуте нужно "проводить и в дальнейшем, параллельно открывая пути для гражданского населения", которое стремится покинуть анклав.

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Тем временем в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили о захвате сирийской армией почти четверти территории Восточной Гуты. Речь идет о не очень густо населенной сельской местности и несколько небольших городов. А в сирийской армии отметили, что правительственным силам осталось продвинуться буквально на несколько километров, чтобы разделить анклав на две части.