Асад настаивает на дальнейшем наступлении в Восточной Гуте (видео)
Военную операцию сирийских правительственных сил против исламистов, которые контролируют анклав Восточная Гута вблизи Дамаска, будут проводить и в дальнейшем.
Об этом в воскресенье, 4 марта, заявил президент Сирии Башар Асад в разговоре с журналистами, как сообщает DW.
Сирийский правитель отметил, что не видит "никакого противоречия между перемирием и военными операциями", цитирует информагентство Reuters. Асад указал и на то, что успехи сирийских правительственных сил в последние дни достигнуты именно во время режима прекращения огня. Сирийский правитель отметил, что военную операцию в Восточной Гуте нужно "проводить и в дальнейшем, параллельно открывая пути для гражданского населения", которое стремится покинуть анклав.
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Тем временем в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили о захвате сирийской армией почти четверти территории Восточной Гуты. Речь идет о не очень густо населенной сельской местности и несколько небольших городов. А в сирийской армии отметили, что правительственным силам осталось продвинуться буквально на несколько километров, чтобы разделить анклав на две части.