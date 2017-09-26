Президент Польши отозвал проект судебной реформы вскоре после представления

Президент Польши Дуда отозвал законопроекты, расширявшие его полномочия над судами, через несколько часов после их представления. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Дуда объявил об отмене внесенных поправок после того, как стало понятно, что в парламенте не будет большинства для внесения изменений в Конституцию.

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В понедельник Дуда представил собственные законопроекты о Верховном суде и Государственном советк судопроизводства взамен тех., что предлагала правящая партия PiS и которые он ветировал в июле.

Предложенные Дудой поправки требовали внесения изменений в Конституцию через парламент.

В тот же день он провел консультации с депутатами PiS и оппозиционных партий, критиковавших его план. Позже он сказал, что стало очевидно, что поправки не получат достаточной поддержки в парламенте.

"Дело не в том, чтобы я, как президент, имел возможность выбирать, дело в том, что выбор является межпартийным", - сказал он после встречи.

Как сообщал УНИАН, 24 июля президент Польши Анджей Дуда наложил вето на противоречивые законы о Верховном суде и Национальном совете судей.

Принятие этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты внутри Польши и критику за рубежом.

25 июля президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.