Еврокомиссия решила ввести санкции против Польши

Европейская комиссия приняла решение начать процедуру введения санкций в отношении Польши, предусмотренную ст.7 Трктата о Европейском Союзе (признание Советом Європы риска серьезного нарушения государством-членом ЕС ценностей Союза).

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О таком решении заявил заместитель председателя Комиссии Франс Тиммерманс, подчеркивая, что ЕС даст Польше три месяца для внедрения рекомендаций, касающихся верховенства права. Об этом сообщает PAP со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

Согласно статье Трактата после принятия соответствующего решения Еврокомиссией Совет Европы может приостановить некоторые права государства-члена ЕС, предусмотренные Трактатом, включая право голоса в Совете Европы представителя страны.

«Мы всегда готовы к диалогу – во время последнего европейского саммита премьер Матеуш Моравецкий подтвердил наше желание продолжения диалога на высшем уровне с Комиссией, которое положительно отозвалось с другой стороны. Рассчитываем, что в ближайшее время сможем представить нашу позицию непосредственно и открыто», - рассказали изданию в отделе коммуникации МИД.

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Министерство отмечает, что польское правительство ведет диалог с ЕС в духе доброй воли и поддерживает декларацию о готовности ознакомление представителей Европейской Комиссии по всем аспектам законодательного процесса, связанный с реформой польских судебной системы.

Как сообщал УНИАН, 24 июля президент Польши Анджей Дуда наложил вето на противоречивые законы о Верховный суд и Национальный совет судей. Принятие этих законов польским парламентом вызвало массовые протесты внутри Польши и критику за рубежом.

25 июля президент Польши Анджей Дуда подписал один из трех законов, принятых парламентом Польши в рамках противоречивой судебной реформы, инициированной правительством.