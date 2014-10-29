В Кремле опровергли слухи о раковой опухоли у Путина
13:51, 29 октября 2014Мир
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда иностранных СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин тяжело болен.
REUTERS
"Не дождутся, типун им на язык, все нормально", - цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, 24 октября New York Post опубликовал статью о том, что Владимир Путин уже несколько лет болен раком.
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Именно тяжелой болезнью журналист Ричард Джонсон объяснил политическую активность Путина. «Он хочет оставить в наследство великую Россию, расширив границы страны, как и Сталин», — утверждает автор. Кроме того, по версии Джонсона, лечением российского президента занимается его старый немецкий товарищ, которого «он встретил в Дрездене, когда еще работал агентом КГБ».
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