США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения

20:19, 26 февраля 2018
Мир
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Концепт истребителя шестого поколения / Иллюстрация Boeing

Именно поэтому новый этап гонки вооружений между США и Китаем в самом разгаре, пишет Naked Science.

Пока что лидируют американцы, однако инженеры Поднебесной, что называется, дышат в затылок. Это отчетливо видно на примере других проектов, связанных с боевой авиацией, например истребителей пятого поколения или ударных БПЛА. В обоих случаях Китай очень сильно продвинулся за последние годы: достаточно вспомнить принятие на вооружение J-20.

Читайте такжеФлот США оснастит свои стелс-эсминцы новыми ракетамиВероятно, поэтому США пошли на увеличение финансирования разработки истребителя шестого поколения. Согласно представленным данным, на создание нового боевого самолета в течение пяти лет потратят 10 млрд долларов, что на 2,7 млрд больше, чем предполагалось ранее. При этом озвученная сумма, вероятно, не является итоговой и будет увеличена по ходу программы. Здесь можно вспомнить суммы, которые США потратили на создание истребителей пятого поколения. Стоимость программы разработки F-22, по имеющимся сведениям, превысила 66 млрд долларов, в то время как создание F-35 потребовало 55 млрд.

В любом случае, стоимость программы разработки для шестого поколения придется корректировать. Тем более что самолет должен получить принципиально новые возможности, которые в себя включают: активное применение лазеров различной мощности, расширенное автономное использование летательного аппарата, гиперзвуковой полет (возможно), улучшенные стелс-меры.

Сейчас частично определен общий облик истребителя шестого поколения. Предполагается, что это будет самолет, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка». Его могут создать в двух версиях: пилотируемой и беспилотной. При этом один пилотируемый летательный аппарат сможет контролировать несколько БПЛА (все эти самолеты будут созданы на одной базе). Если говорить о начале эксплуатации, то чаще всего называют 2030-е годы. Европейский аналог может появиться позднее.

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Теги: #истребитель США#истребитель шестого поколения