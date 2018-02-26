США увеличат финансирование на создание истребителя шестого поколения

Причиной увеличения финансирования на создание истребителя шестого поколения эксперты считают американо-китайскую гонку вооружений.

Истребитель шестого поколения на сегодняшний день остается заветной мечтой могущественных держав мира: сейчас не создан даже прототип летательного аппарата будущего. При этом очевидно, что государство, которое первым создаст истребитель шестого поколения, получит колоссальный геополитический козырь.

Именно поэтому новый этап гонки вооружений между США и Китаем в самом разгаре, пишет Naked Science.

Пока что лидируют американцы, однако инженеры Поднебесной, что называется, дышат в затылок. Это отчетливо видно на примере других проектов, связанных с боевой авиацией, например истребителей пятого поколения или ударных БПЛА. В обоих случаях Китай очень сильно продвинулся за последние годы: достаточно вспомнить принятие на вооружение J-20.

Читайте такжеФлот США оснастит свои стелс-эсминцы новыми ракетамиВероятно, поэтому США пошли на увеличение финансирования разработки истребителя шестого поколения. Согласно представленным данным, на создание нового боевого самолета в течение пяти лет потратят 10 млрд долларов, что на 2,7 млрд больше, чем предполагалось ранее. При этом озвученная сумма, вероятно, не является итоговой и будет увеличена по ходу программы. Здесь можно вспомнить суммы, которые США потратили на создание истребителей пятого поколения. Стоимость программы разработки F-22, по имеющимся сведениям, превысила 66 млрд долларов, в то время как создание F-35 потребовало 55 млрд.

В любом случае, стоимость программы разработки для шестого поколения придется корректировать. Тем более что самолет должен получить принципиально новые возможности, которые в себя включают: активное применение лазеров различной мощности, расширенное автономное использование летательного аппарата, гиперзвуковой полет (возможно), улучшенные стелс-меры.

Сейчас частично определен общий облик истребителя шестого поколения. Предполагается, что это будет самолет, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка». Его могут создать в двух версиях: пилотируемой и беспилотной. При этом один пилотируемый летательный аппарат сможет контролировать несколько БПЛА (все эти самолеты будут созданы на одной базе). Если говорить о начале эксплуатации, то чаще всего называют 2030-е годы. Европейский аналог может появиться позднее.