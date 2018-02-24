В Тунисе задержали судно с контрабандным оружием из России - СМИ

Военные, которые обследовали груз, считают, что это оборудование предназначено для создания военного лагеря.

В Тунисе задержали судно с крупной партией контрабанды оружия из России.

Судно Ural под флагом Панамы вышло из Новороссийска и следовало в Камерун. 15 февраля оно зашло в порт тунисского Сфакса из-за неисправности. Подозрение властей вызвал странный маршрут судна, который вовсе не был направлен в сторону Камеруна, сообщает Agenzia Nova.

На борту обнаружили 24 незарегистрированных контейнера с бронеавтомобилями, БМП, бульдозерами, медицинской техникой, электрогенераторами, военной униформой, рациями и оборудованием для спутниковой связи.

Также сообщается, что военные, которые обследовали груз, считают, что это оборудование предназначено для создания военного лагеря. Предполагают, что оружие везли для незаконных вооруженных формирований.

От российской стороны пока не последовало никаких комментариев.