На показе Gucci модели вышли на подиум с оторванными головами и змеями (видео)
11:18, 22 февраля 2018Мир
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Сам подиум к показу украсили медицинским оборудованием, чтобы он напоминал операционную.
Модели с оторванными головами и змеями в руках вышли на подиум в Милане. Таким необычным способом свою коллекцию показал итальянский дом моды Gucci.
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Некоторые из моделей демонстрировал не только наряды, но и копии собственных голов, которые несли в руках. Некоторым же - пришлось шагать по подиуму, держа в руках змею.
Сам подиум к показу украсили медицинским оборудованием, чтобы он напоминал операционную. Как пояснил автор коллекции Алессандро Микеле, он хотел сравнить модельный бизнес с хирургией.
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