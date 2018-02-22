На показе Gucci модели вышли на подиум с оторванными головами и змеями (видео)

Сам подиум к показу украсили медицинским оборудованием, чтобы он напоминал операционную.

Модели с оторванными головами и змеями в руках вышли на подиум в Милане. Таким необычным способом свою коллекцию показал итальянский дом моды Gucci.

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Некоторые из моделей демонстрировал не только наряды, но и копии собственных голов, которые несли в руках. Некоторым же - пришлось шагать по подиуму, держа в руках змею.

Сам подиум к показу украсили медицинским оборудованием, чтобы он напоминал операционную. Как пояснил автор коллекции Алессандро Микеле, он хотел сравнить модельный бизнес с хирургией.