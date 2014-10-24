В Стамбуле из-за конвертов с желтым порошком эвакуировали генконсульства Канады, Бельгии и Германии
Работа трех консульств в Стамбуле из-за получения подозрительных конвертов приостановлена, а здания оцеплены полицией.
Сотрудников генконсульств Канады, Бельгии и Германии в Стамбуле эвакуировали после получения конвертов с желтым порошком, пишет Зеркало недели со ссылкой на турецкую газету Daily Sabah.
Канадское, бельгийское и немецкое генеральные консульства в Стамбуле в пятницу утром получили подозрительные пакеты, содержащие порошок желтого цвета. Все сотрудники этих дипмиссий были эвакуированы. Наряды полиции оцепили здания консульств.
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По данным канадского консульства, один человек имел непосредственный контакт с подозрительным конвертом, у шести других людей было косвенное воздействие.
Эксперты департамента по чрезвычайным ситуациям Турции взяли образцы порошка для лабораторного исследования. Также там сообщили, что ситуация расследуется с соблюдением всех надлежащих процедур.
Ранее УНИАН писал, что во время протестов курдов в Турции погибли 14 человек.