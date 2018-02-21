СМИ обнаружили продажу американского оружия на сирийских джихадистских сайтах

Среди прочего в арсенале продавцов оказались автоматические винтовки М16 и М4, гранатометы, снайперские прицелы и бронежилеты.

Оружие, которое США поставляли умеренной сирийской оппозиции, в итоге оказалось в руках джихадистов.

Читайте такжеСилы Асада вошли в Африн, чтобы защитить курдов от ЭрдоганаЖурналисты телеканала CNN обнаружили на джихадистских форумах много объявлений о продаже американского оружия. Сами переговоры при этом продавцы ведут через Telegram, а центром торговли нелегальным оружием стал город Идлиб, передает kommersant.ru.

Среди прочего в арсенале продавцов оказались автоматические винтовки М16 и М4, гранатометы, снайперские прицелы и бронежилеты.

Журналисты связались с несколькими продавцами и попросили фотографии имеющегося оружия, чтобы увидеть серийные номера. Как рассказал телеканалу Дамьен Сплитерс из Conflict Armament Research, занимающейся отслеживанием торговли незаконным вооружением, полученные журналистами серийные номера свидетельствуют о том, что это оружие было завезено США для умеренной сирийской оппозиции, но затем было захвачено боевиками ИГ: «Это оружие свидетельствует о том, что оно было произведено в США, а его серийные номера очень близки к номерам того оружия, что было обнаружено на складах ИГ на севере Сирии - они украли его до этого у иракских военных сил. Это не значит, что с этим оружием произошло то же самое - только то, что у него тот же или близкий к нему американский источник».