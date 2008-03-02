Российский космонавт проголосовал с орбиты

Российский космонавт Юрий Маленченко, который несет вахту на Международной космической станции (МКС), проголосовал на выборах президента РФ через доверенное лицо во время специального закрытого сеанса связи, сообщили в пресс-службах Роскосмоса и Центра управления полетами (ЦУП).

В ЦУПе был организован сеанс связи с участием членов участковой, городской (г.Королев), областной и Центральной избирательных комиссий. Проголосовал за космонавта его доверенное лицо - представитель Центра подготовки космонавтов - Дмитрий Жуков. По телефону с орбиты российский космонавт сообщил лично Д.Жукову свое решение, а тот опустил заполненный бюллетень в урну для голосования, которую доставили в ЦУП.

РБК