Российский космонавт проголосовал с орбиты
17:04, 02 марта 2008Мир
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Маленченко сообщил свое решение доверенному лицу
Российский космонавт Юрий Маленченко, который несет вахту на Международной космической станции (МКС), проголосовал на выборах президента РФ через доверенное лицо во время специального закрытого сеанса связи, сообщили в пресс-службах Роскосмоса и Центра управления полетами (ЦУП).
В ЦУПе был организован сеанс связи с участием членов участковой, городской (г.Королев), областной и Центральной избирательных комиссий. Проголосовал за космонавта его доверенное лицо - представитель Центра подготовки космонавтов - Дмитрий Жуков. По телефону с орбиты российский космонавт сообщил лично Д.Жукову свое решение, а тот опустил заполненный бюллетень в урну для голосования, которую доставили в ЦУП.
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