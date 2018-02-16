В Мюнхене начинается ежегодная конференция по безопасности

Около 500 политиков и экспертов со всего мира будут обсуждать угрозу международных конфликтов.

В Федеративной Республике Германия начинает работу 54-я Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится три дня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, конференция проходит в традиционном месте - отеле Баеришер Хоф.

Уже за два квартала до отеля выставлен полицейский кордон. Идет дождь, и патрульные при возможности прячутся от него под навесами.

Непосредственно работа конференции начнется в 14.00 с выступления министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. В этот же день ожидаются выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Во время панели, посвященной сотрудничеству между ЕС и НАТО в сфере обороны, в специальном подразделе «Комментарий от Украины» выступит президент Петр Порошенко.

В этот же день на полях конференции ожидается встреча министров иностранных дел в формате «Нормандской четверки», подтверждения которой пока нет.

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В целом в повестке дня конференции стоит вопрос будущей роли Европейского Союза как глобального игрока на мировой арене и его отношения с Россией и Соединенными Штатами Америки. Участники конференции также обсудят растущие угрозы либеральному международному порядку, ряд конфликтов на Среднем Востоке, особенно ухудшение отношений между странами Персидского залива. Также в повестке дня будет вопрос контроля над вооружением с фокусировкой внимания на конфликте из-за программы ядерного вооружения Северной Кореи.

Участие в конференции примут президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, министр обороны США Джеймс Меттис, советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, сенаторы США Джон Маккейн, Шелдон Уайтхаус и Роберт Коркер, президент Руанды Поль Кагаме, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, Австрии Себастьян Курц Израиля Беньямин Нетаньяху и Ираке Хайдер аль-Абади.