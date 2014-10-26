В Москве скончалась жена Юрия Никулина

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына - директора московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина.

По его словам, в последние месяцы Татьяна Николаевна тяжело болела, недавно перенесла инсульт. В декабре ей должно было исполниться 86 лет.

Татьяна Никулина (урожденная Покровская) проработала артисткой цирка более 30 лет. В 1949 году она познакомилась с Юрием Никулиным, и спустя шесть месяцев они поженились.

Их первая совместная реприза в цирке состоялась в 1951 году. Тогда зрители увидели спектакль "Маленький Пьер", где Татьяна исполняла роль мальчика. Среди других известных реприз с участием Татьяны Никулиной - "Розы и шипы", "Яблоко", "Бревно", "Барышня и хулиган".

Читайте такжеУмерла голливудская актриса Лорен Бэколл

Татьяна Николаевна выступала на манеже до 1981 года. После этого она деcять лет занималась собаководством, возглавляя клуб "Фауна" по разведению ризеншнауцеров.

После кончины Юрия Никулина в 1997 году Татьяна Никулина вернулась в цирк в качестве консультанта по творческим вопросам.

Прощание с артисткой состоится 28 октября в цирке на Цветном бульваре.

Тем временем, сегодня в Москве идет голосование на выборах в Верховную Раду Украины. Уже сообщалось о митинге возле избирательного участка с антиукраинскими плакатами.