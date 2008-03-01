Президент Армении готов ввести чрезвычайное положение в стране

Президент Армении Роберт КОЧАРЯН готов ввести чрезвычайное положение в стране, если оппозиция будет продолжать свои массовые акции, заявил в субботу на брифинге от лица главы республики министр иностранных дел Вардан ОСКАНЯН.

Как передает ИТАР-ТАСС, по его словам, ситуация стала уже довольно серьезной.

"Если события будут продолжаться в том же ключе, то президент будет вынужден против своей воли объявить чрезвычайное положение в Армении для обеспечения безопасности, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми", - сказал В.ОСКАНЯН.

"Митингующие нападают на полицейские автомобили, разрушают офисы, в частности, телекоммуникационной компании VivaCell, ломают окна в здании мэрии. Это все означает, что они перешли некий порог и вступили в новую стадию", - заявил министр.

Он добавил, что все зависит от руководителей оппозиции, подчеркнув, что предпосылки для сотрудничества есть.

Он опроверг информацию о наличии жертв среди участников митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване.

"В результате проведенной правоохранительными органами операции погибших нет, есть только пострадавшие. 31 человек обратились за помощью в медучреждения, только десятеро остались в больнице", - сказал В.ОСКАНЯН.

"Также не соответствует действительности информация о том, что якобы Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН подвергнут домашнем аресту. Это не так. В соответствии с законом, он был с площади перевезен домой", - сказал В.ОСКАНЯН, добавив, что экс-президент свободен в своих действиях, но ради своей безопасности он должен оставаться у себя дома.

Он отметил, что события последних дней уже нанесли удар по международному имиджу Армении. "Речь идет либо об имидже, либо о наведении конституционного порядка, выбирать не приходится", - сказал глава МИД.

В субботу в центре Еревана состоялся многочисленны митинг сторонников бывшего президента Армении Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА. Произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов.

После разгона митинга, его участники начали строить баррикады возле посольства Франции.

Оппозиционеры не признают итоги президентских выборов в республике.

Президентом Армении на выборах 19 февраля избран действующий премьер и лидер Республиканской партии Серж САРКИСЯН. По официальным данным ЦИК страны, он набрал 52,82% голосов. Второе место в президентской гонке занял экс-президент Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН - у него 21,5% голосов.

Сторонники Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА итогов выборов не признали и с 20 февраля проводят митинги и шествия в центре Еревана, требуя назначить новые выборы, а также предоставить им прямой эфир Общественного телевидения. Накануне Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН обратился в Конституционный суд Армении с иском, оспаривающим итоги выборов.