В США ученик открыл стрельбу в школе: шесть человек ранены - СМИ
21:57, 24 октября 2014Мир
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По данным издания, часть учеников была эвакуирована из здания школы, часть остается в классных помещениях.
Шесть человек ранены в результате стрельбы в школе в штате Вашингтон / скриншот
Шесть человек ранены в результате стрельбы в американской школе в штате Вашингтон на западе страны, сообщают местные СМИ.
Один из учеников открыл огонь в школе Marysville-Pilchuck в пятницу утром, передают РИА Новости со ссылкой на издание Seattle Times.
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Деталей полиция пока не обнародовала, однако сообщается о шести раненых. По данным издания, часть учеников была эвакуирована из здания школы, часть остается в классных помещениях.
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