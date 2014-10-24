В США ученик открыл стрельбу в школе: шесть человек ранены - СМИ

Шесть человек ранены в результате стрельбы в американской школе в штате Вашингтон на западе страны, сообщают местные СМИ.

Один из учеников открыл огонь в школе Marysville-Pilchuck в пятницу утром, передают РИА Новости со ссылкой на издание Seattle Times.

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Деталей полиция пока не обнародовала, однако сообщается о шести раненых. По данным издания, часть учеников была эвакуирована из здания школы, часть остается в классных помещениях.