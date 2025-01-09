'Жемчужина флота потеряла блеск': флагманы Ticonderoga стали проблемой ВМС США, - обозреватель The Telegraph

Длительный срок службы крейсеров, отсутствие своевременной замены и неудачная модернизация стали серьезной проблемой для ВМС США.

Крейсеры класса Ticonderoga были флагманами надводного флота ВМС США более трех десятилетий. Эти корабли первыми получили боевую систему Aegis - высокотехнологичную комбинацию датчиков, программного обеспечения и ракет, которая сделала их самыми мощными боевыми кораблями своего времени.

Однако длительный срок службы крейсеров, отсутствие своевременной замены и неудачная модернизация стали серьезной проблемой для ВМС США, пишет обозреватель Дэвид Акс для The Telegraph.

Проблемы со сроком службы и модернизацией

Плановый срок службы крейсеров составлял 35 лет. Однако из 27 построенных Tico только 22 остались в строю после начала 2000-х. Крейсеры играли важную роль в боевых авианосных группах, выполняя функции командующего противовоздушной обороны и координируя действия других кораблей.

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Несмотря на стратегическую важность этих кораблей, усилия по созданию нового класса крейсеров провалились, а программа продления срока службы Tico была хаотичной и неэффективной. Из запланированных семи модернизировали только три корабля, потратив на это $1,8 млрд, прежде чем вывести их из эксплуатации.

"Военно-морской флот не эффективно спланировал усилия на крейсере", - отметило Управление отчетности правительства США (GAO).

Незапланированные работы на крейсерах привели к более 9000 изменений в контрактах, что повлекло рост расходов и значительные задержки.

Стратегические последствия и конкуренция

Акс прогнозирует, что по состоянию на 2029 год в строю останется только три "Тикондероги", а расходы на их содержание достигнут $3,7 млрд. Это сумма, достаточная для строительства двух новых эсминцев. Флот будет пытаться восполнить пробел в морской силе с помощью обновленных эсминцев класса "Арли Берк", которые, хоть и менее мощные, будут выполнять временную роль замены.

ВМС США сталкиваются с растущим вызовом со стороны Китая, флот которого уже превосходит американский по количеству кораблей и имеет значительно более молодые суда.

В течение следующего десятилетия США планируют завершить строительство нового класса крейсеров, ракетных фрегатов и десантных кораблей, а также продолжить производство ударных подводных лодок. Однако опыт с "Тикондерогами" вызывает сомнения в способности флота эффективно реализовать эти программы.

"Военно-морским силам еще предстоит разработать стратегии, которые бы предотвратили повторение плохого планирования," - говорится в отчете GAO.

Военно-морские силы США - последние новости

Ранее обозреватель Дэвид Акс писал, что у Военно-морских сил США наконец-то появилось оружие, способное противостоять угрозе от многочисленных бомбардировщиков Китая. По его словам, ВМС США представили новую комбинацию истребителя и ракеты - истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащенные ракетами Raytheon AIM-174B сверхбольшой дальности.

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