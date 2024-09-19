Истребители F-18 Super Hornet оснастили четырьмя мощными ракетами большой дальности.

У Военно-морских сил США наконец-то появилось оружие, способное противостоять угрозе от многочисленных бомбардировщиков Китая. Как пишет военный обозреватель Дэвид Экс для The Telegraph, в этом году ВМС США представили новую комбинацию истребителя и ракеты, чтобы победить китайские бомбардировщики: истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащенные ракетами Raytheon AIM-174B сверхбольшой дальности.

Потребность ВМС США в ракета класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности была очевидна, пишет эксперт. Предыдущая самая дальнобойная ракета класса "воздух-воздух" американских ВМС имеет дальность полета не более 100 миль. В то же время китайцы используют сотни бомбардировщиков Xian H-6, каждый из которых может нести от четырех до шести противокорабельных ракет - дозвуковых или сверхзвуковых. В течение многих лет у китайцев были приличные шансы перестрелять флот США и повредить или потопить его авианосцы.

Сторонники военно-морской мощи США были ошеломлены этой уязвимостью - и требовали реформ. Теперь, отмечает эксперт, они должны быть довольны.

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"С помощью запускаемых с воздуха AIM-174 ВМС США снова изменили баланс огневой мощи в свою пользу. Авиакрыло авианосца обычно имеет на борту более 40 самолетов Super Hornet. Если крыло выведет все свои Super Hornets на открытый воздушный бой против китайских бомбардировщиков, авианосец сможет сбить более сотни бомбардировщиков или ракет, прежде чем боевые корабли сопровождения боевой группы должны будут выпустить одну ракету класса "земля-воздух", - говорится в статье.

В то же время это оружие обходится дорого - к 2024 году ВМС США накопили всего 850 ракет RIM-174, каждая из которых стоит почти 5 миллионов долларов. Флот рассчитывает к 2028 году закупать 300 таких ракет в год, однако, пишет эксперт, нереалистично ожидать, что ВМС США вступят в войну, например, в конце 2020-х годов с более чем несколькими сотнями таких ракет. Возможно, этого будет достаточно всего для нескольких интенсивных воздушных боев.

Воздушные силы США - последние новости

Напомним, недавно Воздушные силы США продемонстрировали, как может выглядеть легкий истребитель нового поколения. В отличие от концептов, представленных ранее, он имеет только один двигатель. Это может сделать его более дешевым, чем "большие" истребители.

Также ранее в отчете Пентагона указывалось, что F-16 и F-22 Воздушных сил США получают бракованные детали от подрядчиков, при этом не имеют эффективных механизмов, которые бы позволили им требовать возврата средств за поставку брака.

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