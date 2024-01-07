Российские агрессивные амбиции могут остановиться лишь там, где есть достаточная сила.

Чтобы создать арсенал защиты свободы и остановить российские агрессивные амбиции Европа нуждается в совместных производствах оружия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона".

"Два года этой войны доказали, что Европе нужен свой собственный достаточный арсенал для защиты свободы, свои собственные возможности обеспечивать оборону, свой собственный потенциал, который даст всей Европе или любой ее части возможность выстоять и сохраниться при любом развитии глобальной ситуации", - подчеркнул он.

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Зеленский подчеркнул, что российские агрессивные амбиции могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы их остановить. "И мы обеспечим такую силу только вместе, солидарно, только работая друг с другом, чтобы укрепить друг друга. Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Имеем соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И конечно, наше предложение для вас - работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе", - подчеркнул он.

По его словам, Украина уже сейчас есть и всегда будет одним из наиболее весомых европейских доноров безопасности. "Мы стремимся, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, совместное производство со Швецией для Украины приоритет. "И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства". - добавил он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, The Wall Street Journal написала, что, развязанная Россией война против Украины выявила недостатки Запада в быстром производстве большего количества оружия в нужный момент.

Например, на изготовление одной ракетной системы NASAMS, которая защищает воздушное пространство над Белым домом, уходит два года. И сейчас в связи с растущим числом потенциальных угроз для Запада, включая Россию и Китай, спрос на них также резко вырос, заказы стремительно накапливаются.

Как пишет WSJ, главная проблема невозможности быстрее удовлетворять этот спрос заключается в том, что современное оружие чрезвычайно сложное и часто требует тысяч деталей.

Было отмечено, что Kongsberg, как и большинство западных оборонных компаний, проектирует и собирает свои системы вооружения, но не производит большую часть компонентов. Более 1500 поставщиков вносят свой вклад в продукцию этого завода.

По мнению военных аналитиков, несмотря на более высокие оборонные бюджеты, Запад не сталкивался с такими же ограничениями поставок оружия со времен Корейской войны:

Издание отмечало, что только десять крупнейших оборонных компаний Запада на это время имеют портфели заказов на сумму более 730 миллиардов долларов, что примерно на 57% больше, чем в конце 2017 года, когда спрос начал расти.

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