Эксперт считает, что на помощь придут европейские страны, которые готовы платить за собственную безопасность.

Предложение Украины о закупке американского оружия на сумму до 50 миллиардов долларов может положительно повлиять на риторику США и позицию администрации Белого дома. Как отметил в эфире Еспресо военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, это свидетельствует о "взрослении" Украины, которая переходит от того, что полагается на чью-то помощь, к самостоятельному решению собственных вопросов.

Относительно источника финансирования таких закупок, эксперт считает, что на помощь придет Европейский Союз.

"В долгосрочной перспективе это могут быть средства, полученные от украинской экономики, но сейчас высока вероятность того, что европейские страны готовы платить за собственную безопасность подобные суммы, и даже больше. В этом контексте приобретение вооружений у Соединенных Штатов пользуясь из украинских и европейских средств становится весомым вкладом в укрепление безопасности не только Украины, но и всей Европы", - отметил он.

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Также эксперт отметил, что заявление президента Владимира Зеленского является обращением к президенту США и свидетельствует о том, что соответствующий запрос уже был направлен и прорабатывается на рабочем уровне.

"Это может происходить через соответствующие органы, такие как Министерство обороны США и Государственный секретариат, ведомство, которое отвечает за международную политику. Также ведутся переговоры с компаниями, которые уже имеют действующие контракты", - пояснил он.

Зеленский предложил США купить у них оружие

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована и уже передала США предложение о закупке большого пакета вооружения на сумму объемом 30-50 млрд долларов. По его словам, Украина рассчитывает на возможность покупать оружие даже как на гарантию безопасности.

При этом Зеленский предложил привязать такой пакет к соглашению о полезных ископаемых.

"Пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим. Нам все равно", - сказал президент.

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