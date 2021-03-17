Япония подтвердила намерение принять участие в «Си Бриз-2021» и присоединиться к учениям «Совместные усилия-2021».
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Об этом шла речь на встрече министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Японии Нобуо Киши в Токио (Япония), об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Японская сторона подтвердила привлечение представителей Сил самообороны Японии к многонациональным учениям на территории Украины «Си Бриз-2021» и выразила готовность присоединиться к учениям «Совместные усилия-2021», - отметил Таран.
Также, по его словам, министры договорились о проведении второго раунда украинско-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате «2 на 2» осенью 2021 года.
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