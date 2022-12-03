B-21 Raider будет бомбардировщиком-невидимкой двойного назначения, способным нести как обычные, так и ядерные боеприпасы.

В США представили самый современный стратегический бомбардировщик-невидимку B-21 Raider.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе презентации заявил, что этот самолет выделяется дальностью полета, долговечностью и малозаметностью, ведь его будет сложно обнаружить даже самым современным системам ПВО.

"Он может справиться с чем угодно: от сбора разведданных до управления боем и интеграции с нашими союзниками и партнерами. И это будет безотказно работать в разных регионах, на разных театрах военных действий и в объединенных силах", - подчеркнул глава Пентагона.

Глава Пентагона также отметил, что создание этого бомбардировщика является воплощением решимости США защищать страну, а также укрепляет и поддерживает стратегию сдерживания США, которая лежит в основе национальной обороны.

"Разработка B-21 Raider является доказательством долгосрочной приверженности министерства обороны США созданию передовых возможностей, которые укрепят способность Америки сдерживать агрессию сегодня и в будущем", - добавил Остин.

Первый полет самолета запланирован на 2023 год на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния.

Стоит отметить, что это первый боевой самолет такого класса, выпущенным Соединенными Штатами за более чем 30 лет.

"Представленный сегодня B-21 Raider будет бомбардировщиком-невидимкой двойного назначения, способным нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. B-21 станет основой будущих бомбардировщиков ВВС, состоящих из B-21 и B-52", - заявили в ВВС США.

Разработчиком самолета является американская компания Northrop Grumman. Там относят B-21 Raider к самолетам шестого поколения и называют его "основой авиации США на будущее".

"B-21 Raider будет способен преодолевать самую жесткую оборону и наносить точные удары в любой точке мира. B-21 - это будущее средств сдерживания. Это обеспечит новую эру возможностей и гибкости благодаря расширенной интеграции данных, датчиков и оружия", - говорится в сообщении компании.

В Northrop Grumman добавляют, что новый бомбардировщик имеет возможность быстрой модернизации, чтобы соответствовать изменяющейся среде угроз. "В отличие от прошлых поколений, B-21 не будет подвергаться блочной модернизации. Новые технологии, возможности и оружие будут внедряться за счет обновлений софта и "гибкости" оборудования", - сказано в сообщении.

Как отмечает Reuters, B-21 Raider имеет форму "летающего крыла", аналогичную своему предшественнику B-2.

"B-21 также имеет более прочный, малозаметный материал поверхности, обеспечивающий маскировку, который потребует меньше усилий для обслуживания и сведет к минимуму эксплуатационные расходы и время простоя", - сказал вице-президент сектора и генеральный менеджер Northrop Grumman Aeronautics Systems Дуг Янг.

Стоимость одного самолета оценивается примерно в $750 млн, отмечает Reuters. Контракт между компанией и Минобороны США на его создание был заключен в 2015 году. Над проектом работали свыше 8 тыс. человек и более чем 400 поставщиков из 40 штатов.

ВВС США планировали закупить не менее 100 самолетов и приступить к замене бомбардировщиков В-1 и В-2.

Производство оружия в США

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Technologies на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Украины на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

Также Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS почти на 431 миллион долларов. РСЗО будут изготавливаться для нужд армии США и союзников.

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