Украинцы присоединились к сбору средств через monobank на дроны для украинских защитников. Менее чем за неделю было собрано на "армию дронов" 64 млн грн.
Об этом рассказал в своем Телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, за эти средства закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце.
На дронах украинцы оставили послание оккупантам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона" и другие.
Warmate: что известно об этом дрон-камикадзе
Warmate выявляют и поражают легкобронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника. Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится не более 10 минут. Такие беспилотники использует армия Польши и другие страны-члены НАТО.
Warmate имеет довольно небольшие габариты с размахом крыльев 1,6 метра. Его вес - 5,7 кг, а для запуска используется небольшая пневматическая катапульта. Благодаря тому, что он совершает полет на высоте до 150-300 метров и имеет электрический двигатель, он незаметен для противника.
Характеристики Warmate
- Дальность управления: до 30 км
- Крейсерская скорость: 80 км/ч
- Скорость в атаке: 150 км/ч
- Практический потолок: 150-300 м
- Размах крыльев: 1,6 м
- Вес: 5,7 кг
- Вес боевой части: 1,4 кг
Ранее сообщалось, что ВСУ вскоре получат "Черные шершни" - это новейшие и самые маленькие беспилотники в мире. Речь идет о мини-дронах Black Hornet.