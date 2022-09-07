На дронах украинцы оставили послание оккупантам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона" и другие.

Украинцы присоединились к сбору средств через monobank на дроны для украинских защитников. Менее чем за неделю было собрано на "армию дронов" 64 млн грн.

Об этом рассказал в своем Телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, за эти средства закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце.

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На дронах украинцы оставили послание оккупантам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона" и другие.

Warmate: что известно об этом дрон-камикадзе

Warmate выявляют и поражают легкобронированную технику, средства ПВО, РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки) противника. Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится не более 10 минут. Такие беспилотники использует армия Польши и другие страны-члены НАТО.

Warmate имеет довольно небольшие габариты с размахом крыльев 1,6 метра. Его вес - 5,7 кг, а для запуска используется небольшая пневматическая катапульта. Благодаря тому, что он совершает полет на высоте до 150-300 метров и имеет электрический двигатель, он незаметен для противника.

Характеристики Warmate

Дальность управления: до 30 км

Крейсерская скорость: 80 км/ч

Скорость в атаке: 150 км/ч

Практический потолок: 150-300 м

Размах крыльев: 1,6 м

Вес: 5,7 кг

Вес боевой части: 1,4 кг

Ранее сообщалось, что ВСУ вскоре получат "Черные шершни" - это новейшие и самые маленькие беспилотники в мире. Речь идет о мини-дронах Black Hornet.

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