Версия агрессора относительно последних взрывов на аэродромах особо не подтверждает компетентность российской армии.

Заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что к взрывам на аэродромах "Энгельс " и"Дягилево" в Саратовской и Рязанской областях причастна Украина, которая якобы применила беспилотники советского производства, признает "неловкую слабость" в возможностях РФ защитить свои военные объекты.

Как отметило издание Business Insider со ссылкой на слова военного эксперта из вашингтонского аналитического центра Center for Naval Analysis Сэмюэла Бендетта, аэродромы, используемые для размещения ядерных стратегических бомбардировщиков РФ, расположены за сотни километров от Украины.

"Странно. Почему российская противовоздушная оборона не отследила и не идентифицировала цели так глубоко внутри страны?" – спросил Бендетт.

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Отмечается, что хотя РФ играла с фактами на протяжении всей войны против Украины, версия агрессора относительно последних взрывов на аэродромах особо не подтверждает компетентность российской армии.

При этом некоторые обозреватели считают, что в своем заявлении российское оборонное ведомство под "беспилотником советского производства" имело в виду оперативно-тактический разведывательный беспилотник Ту-141.

"По сути, это не так БПЛА, как летающая ракета. Он не сложный. И, вероятно, создает много шума во время полета. Опять же, одно дело ударить по чему-то, скажем, на расстоянии 100-200 километров от границы. Другое дело – атаковать что-то в 600 км от нее", – пояснил военный эксперт.

В то же время Бендетт не исключает, что столь открытым признанием собственной уязвимости после обвинения Киева в атаке на аэродромы Россия стремится прикрыть более неудобную для себя версию того, как произошли взрывы. Военные обозреватели предполагают, что атаку могли осуществить украинские агенты на территории РФ.

Если взрывы действительно были вызваны украинским беспилотником, это может свидетельствовать о способности украинского войска бить вглубь российской территории. В издании добавили, что к такому развитию событий в Москве, вероятно, не готовы.

Авторы материала считают, что подобные единичные обстрелы вряд ли изменят общий ход войны РФ против Украины. В то же время, удары могут оказать психологическое давление и заставить Кремль тратить больше ресурсов на защиту своих мощностей, которые ранее считались не требующими значительной обороны.

"Мы не знаем, был ли это на самом деле дрон. Мы не знаем, был ли это Ту-141. Но это было то, что точно было эффективным", – отметил Сэмюэл Бендетт.

При этом, старший научный сотрудник британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк считает, что последствия удара по аэродромам РФ превышают реальные потери на этих объектах.

"Я считаю справедливым сказать, что символический характер атаки и потенциальное отвлечение оборонительных систем для защиты "Энгельса" и других авиационных баз имеет большее значение, чем физический вред, причиненный российской авиации дальнего действия, которая была одной из более эффективных частей российской армии в течение этой войны", – пояснил он.

Взрывы на аэродромах в РФ

5 декабря на аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области РФ прогремели взрывы. Кроме того, 6 декабря произошел "хлопок" на аэродроме в Курске.

Издание Reuters со ссылкой на западных чиновников пишет, что взрывы на аэродромах в глубине России совершат сильный психологический удар и заставят Кремль хорошо подумать, как обеспечить безопасность своих дальних бомбардировщиков.

Главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что удар по аэродрому "Энгельс" отличается от предыдущих попаданий по авиабазам РФ. Этот "хлопок" немного не дотягивает по значимости до потопления крейсера "Москва". Кроме того, этот инцидент может оказать положительное влияние на ход событий на передовой.

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