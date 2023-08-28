В частности, речь идет о производстве украинских пушек, снарядов, дронов, ракет и бронетехники.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна планирует максимально нарастить объемы собственного производства вооружения, в частности снарядов, дронов, ракет, бронетехники и тому подобное. Он отметил, что финансы на это у государства есть.

В частности, президент напомнил, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего ее участники обсудили ситуацию на передовой.

"Прежде всего Купянское направление, ключевые точки Донетчины - Бахмут, Авдеевка, Марьинка, южные направления, в частности, Ореховский", - отметил он.

Также на Ставке заслушали доклад начальника Главного управления разведки относительно планов оккупантов. Глава государства пообещал, что Украина обязательно ответит на них и сделает это "так, как они не ожидают".

Кроме того, сегодня Зеленский провел отдельное совещание по украинскому производству оружия, в котором приняли участие представители Минстратегпрома, "Укроборонпрома" и руководители отечественных производств.

"Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Наша "оборонка" будет давать больший результат", - подчеркнул он.

Также президент рассказал, что поставил своим подчиненным несколько задач на следующую Ставку. Первая из них касается отчета о подготовке к зиме, который будет включать различные аспекты, в частности безопасность. Вторая - программы подготовки к применению новых боевых самолетов.

"Политически уже все сделано. Ключевое теперь - это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача", - сказал он.

Кроме того, Зеленский рассказал, что заслушал доклад правоохранителей по проверке работы военно-врачебных комиссий по всей стране. По его словам, этот вопрос рассмотрят на следующем заседании Совета нацбезопасности и обороны.

"Отчет и решение представим обществу", - добавил глава государства.

Заседание Ставки - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, на нем обсудили ситуацию на фронте, обеспечение украинского войска, подготовку к вражеским обстрелам инфраструктуры и переход украинских Воздушных сил на новые самолеты.

Также участники ставки затронули вопрос инспектирования военно-врачебных комиссий. По словам президента, его планируют рассмотреть на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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