Global Firepower: украинская армия – на 27 позиции по военной мощи в мире

В первую пятерку армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония.

Вооруженные Силы Украины заняли 27 место в международном рейтинге Global Firepower по военной мощи. Всего вошло 138 стран.

Об этом сообщает Defense Express.

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ВСУ оценили по 50 показателям, в частности – вооружение, войска, техника, численность, транспортная инфраструктура, военный бюджет и др. В рейтинге не учтен боевой опыт армии.

Индекс Украины в этом году составил 0,4457 («идеальной» считается отметка в 0,0000). Для сравнения, индекс Тайваня, расположившейся перед Украиной на 26 строчке, составляет 0,4008, а Соединенные Штаты, возглавляющие рейтинг, имеют 0,0681 пункт.

В первую пятерку армий мира входят США, Россия, Китай, Индия и Япония.

Как сообщал УНИАН, еще в январе украинское войско было на 29 строчке из 137 рейтинге армий мира издание Global Firepower.