В частности, были сбиты четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и один ударный дрон типа "Ланцет".

Средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов российских захватчиков. Об этом говорится в обнародованном в Telegram комментарии командующего Воздушных Сил ВСУ Николая Олещука.

Олещук заявил, что враг активизировал работу беспилотных летательных аппаратов различных типов по всей линии фронта.

"В течение дня 6-го мая силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожено пять вражеских беспилотников: четыре - оперативно-тактического уровня и один ударный БПЛА типа "Ланцет"", - сообщил Олещук.

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Сколько российских дронов сбито - данные Генштаба

Сегодня в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ речь шла о том, что в течение этих суток украинскими защитниками было уничтожено 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 2 разведывательных дрона.

По состоянию на утро субботы количество сбитых российских БПЛА достигло 2554 единицы, из них 14 - за предыдущие сутки.

Война новости 6 мая - главное

Российские оккупанты продолжили штурмовать крупнейшими силами Бахмут и Марьинку, совершив на этом участке более 30 атак.

На Лиманском направлении РФ осуществляла поиск слабых мест в украинской обороне. Захватчики вели наступательные действия в направлении Белогоровки и Спорного, но успеха не имели.

В то же время на юге РФ ведет оборону. При этом боевики продолжают терроризировать гражданских прифронтовых населенных пунктов артиллерийскими обстрелами.

Накануне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции "вагнеровцев" в Бахмуте бойцам главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако в Вооруженных силах Украины его слова опровергают и называют "блефом". ВСУ все еще удерживают часть Бахмута.

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