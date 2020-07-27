ВСУ приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов за почти 11 миллионов гривень

Уже вскоре техника поступит в учебно-тренировочный центр зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов за почти 11 млн гривень.

Об этом говорится в сообщении информагентства Минобороны АрміяInform со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Победу в тендере одержало ООО "Конструкторское бюро "Логика", которое входит в состав ОС "Лига оборонных предприятий Украины". Стоимость соглашения составляет около 11 млн грн.

"Согласно договору, учебно-тренировочная база Воздушных сил пополнится тренажерами для зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и С-300П", - говорится сообщении.

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В частности, речь идет о двух мультимедийных комплексах для обучения расчетов самоходной огневой установки 9А310М1, комплексах пункта боевого управления 9С470М1, моделирования боевой обстановки и восстановления единого информационного пространства зенитного ракетного дивизиона "Бук-М1", комплексах для подготовки расчетов аппаратного контейнера Ф2К ЗРК С-300П, а также соответствующем программном обеспечении для всех вышеупомянутых тренажеров.

"Уже вскоре эта техника поступит в учебно-тренировочный центр зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. Как отметили в командовании вида, подобные тренажеры позволяют качественно и в более сжатые сроки подготовить специалистов ЗРВ к боевым стрельбам и одновременно сэкономить бюджетные средства", - говорится в сообщении.

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