ВСУ приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов за почти 11 миллионов гривень
Воздушные силы Вооруженных сил Украины приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов за почти 11 млн гривень.
Об этом говорится в сообщении информагентства Минобороны АрміяInform со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Победу в тендере одержало ООО "Конструкторское бюро "Логика", которое входит в состав ОС "Лига оборонных предприятий Украины". Стоимость соглашения составляет около 11 млн грн.
"Согласно договору, учебно-тренировочная база Воздушных сил пополнится тренажерами для зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и С-300П", - говорится сообщении.
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В частности, речь идет о двух мультимедийных комплексах для обучения расчетов самоходной огневой установки 9А310М1, комплексах пункта боевого управления 9С470М1, моделирования боевой обстановки и восстановления единого информационного пространства зенитного ракетного дивизиона "Бук-М1", комплексах для подготовки расчетов аппаратного контейнера Ф2К ЗРК С-300П, а также соответствующем программном обеспечении для всех вышеупомянутых тренажеров.
"Уже вскоре эта техника поступит в учебно-тренировочный центр зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. Как отметили в командовании вида, подобные тренажеры позволяют качественно и в более сжатые сроки подготовить специалистов ЗРВ к боевым стрельбам и одновременно сэкономить бюджетные средства", - говорится в сообщении.
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