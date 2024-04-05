Беспилотник способен находиться в воздухе до 120 минут с возможностью транслировать видео в режиме реального времени.

Украинские защитники показали как разворачивается и запускается отечественный беспилотный аппарат-разведчик "Валькирия".

В частности, особенности работы с украинским беспилотником продемонстрировали морские пехотинцы 501 отдельного батальона морской пехоты подразделения "Грифон".

"Внимание! Работает "Валькирия", а это значит, что российскому оккупанту от нас не спрятаться. Данная птичка уже зарекомендовала себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди самых больших преимуществ беспилотного комплекса - его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания, которая вместе с предполетной подготовкой может составлять всего 5 минут.

Морпехи обнародовали видео, на котором зафиксировано, как они за считанные минуты устанавливают соответствующее оборудование и запускают "птичку", которая извне выглядит абсолютно безобидно.

"Валькирия" на фронте" - последние новости

Летом 2023 года подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины получило беспилотный авиакомплекс "Валькирия", которая способна летать на расстояние до 40 километров. Стоимость приобретенного и предоставленного военным разведчикам оборудования составила 2789200 гривен. Тогда говорилось, что всего украинские разведчики получили: один БпАК "Валькирия" из трех беспилотников и наземной станции управления с ноутбуком и монитором для обработки информации, комплект мачт и антенн, карты памяти и ремкомплект; пять дополнительных бортов БПЛА "Валькирия"; пять мощных ноутбуков для обработки видео и фото.

Дрон применяется для разведки и коррекции артиллерийского огня в круглосуточном режиме. В воздухе "Валькирия" способна находиться до 120 минут с возможностью транслировать видео в режиме реального времени.

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