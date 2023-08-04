Помимо "птичек" военные получили необходимое к ним оборудование.

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины получило беспилотный авиакомплекс "Валькирия". "Птичка" способна летать на расстояние до 40 километров.

"Стоимость приобретенного и предоставленного военным разведчикам оборудования составила 2789200 гривень", - говорится в сообщении ГУР Минобороны в Telegram.

Всего украинские разведчики получили:

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один БпАК "Валькирия" из трех беспилотников и наземной станции управления с ноутбуком и монитором для обработки информации, комплект мачт и антенн, карты памяти и ремкомплект;

пять дополнительных бортов БПЛА "Валькирия";

пять мощных ноутбуков для обработки видео и фото.

Справка УНИАН. Валькирия - беспилотный авиационный комплекс украинского производства. БПЛА малозаметный для радаров, прост и надежен в использовании. Применяется для разведки и коррекции артиллерийского огня в круглосуточном режиме.

В воздухе "Валькирия" способна находиться до 120 минут с возможностью транслировать видео в режиме реального времени. Дальность полета – до 40 километров.

Дрон "Валькирия" в бою - последние новости

В 2022 году сообщалось, что беспилотник "Валькирия" украинского производства помог нашим защитникам успешно накрыть вражескую артбатарею и уничтожить три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" россиян.

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