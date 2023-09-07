Отмечают, что важно принимать во внимание заявление России.

В Воздушных силах Украины прокомментировали возможность применения россиянами новой "планирующей бомбы" ФАБ-1500, отметив, что важно принимать во внимание это вооружение.

Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона единых новостей, говоря, в частности, о динамике использования врагом авиации для нанесения тактических ударов по территории Украины.

"ФАБ-1500 - об этой бомбе массой полторы тонны мы говорили еще с полгода назад. Но насколько им удалось создать модуль управления и применят ли ее они – пока такой информации нет. Но работы ведутся (россиянами – УНИАН). Поэтому следует и важно принимать это во внимание", - сказал Игнат.

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На днях в российском паблике Fighterbomber появилась информация о презентации россиянами "планирующей бомбы" на базе ФАБ-1500. Писали, что якобы после нескольких месяцев работы на войне против Украины была впервые применена первая УМПК ФАБ-1500 М54.

В свою очередь эксперты издания Defense Express отметили, что ФАБ-1500 М54-это классическая советская фугасная авиабомба в коротком корпусе с весом боевой части 675 кг. Сама бомба ФАБ-1500 М54 по своей идеологии не должна планировать, о чем прямо говорит ее аэродинамическая форма, направленная на то, чтобы наоборот достичь вертикального вхождения в грунт. Как пояснили эксперты, чтобы превратить ее в планирующую, нужна переработка самой аэродинамической формы бомбы, а это "довольно нетривиальная задача".

Россияне утверждают, что ФАБ-1500 С УМПК имеет большую дальность сброса чем у ФАБ-250 и ФАБ-500 с аналогичным комплектом – более 60-70 км. Эксперты же считают, что преодоление ФАБ-1500 даже с очень развитыми крыльями расстояния в хотя бы 80 км – задача сложная, особенно, если это будет делаться только за счет ее планирования. Предполагается, что носителем этой новой бомбы являются самолеты Су-34.

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