До недавнего времени это была вторая самая распространенная в войсках РФ пехотная бронемашина.

Россия фактически исчерпала складские запасы легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, которые применяют на фронте как замена БМП. И уже сейчас на фронте чувствуется, что эта техника становится редкой в российских войсках, пишет военный обозреватель Александр Коваленко в авторской статье для obozrevatel.com.

Он отметил, что МТ-ЛБ является третьей по распространенности бронемашиной в российских войсках (после Т-72 и БМП-2). Среди потерь российских бронемашин (кроме танков) на МТ-ЛБ приходится около 18% - больше только у БМП-2.

По подсчетам OSINT-аналитиков, на фото и видео зафиксированы потери МТ-ЛБ в количестве 1180 единиц. Поскольку на фото и видео фиксируются далеко не все потери, Коваленко предлагает умножить этот показатель на коэффициент 2,5, поскольку именно во столько раз, по его мнению, реальные потери России превышают задокументированные. В итоге получается число в 2950 потерянных россиянами МТ-ЛБ.

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По данным OSINTерів, до войны Россия имела в строю около 3300 МТ-ЛБ, затем со складов было снято еще 2485.

"То есть общее количество этих средств в строю должно составлять 5785, и потери в 1180 не должны были стать критическими. Но они стали. МТ-ЛБ сейчас практически полностью исчезли с линии боевого соприкосновения и если появляются, то поодиночке", - отмечает Коваленко.

По его мнению, если считать потери именно как 2950 единиц, тогда "все становится на свои места".

Также он подвергает сомнению, что перед войной Россия действительно имела в строю 3300 МТ-ЛБ.

"Годами многие аналитические агентства, составляющие рейтинги мощи армий мира, некорректно описывали потенциал российской армии, оперируя данными, не соответствующими действительности и представляя нереалистичные цифры", - отмечает он.

Война в Украине: потери России

Как писал УНИАН, РФ гонит на фронт сотни винтажных пушек, снаряды к которым есть только у Ирана и КНДР. Это не только свидетельствует о дефиците других пушек в России, но и делает Москву еще более зависимой от своих "союзников".

Также мы рассказывали, что в последние месяцы ВСУ значительно нарастили темпы уничтожения российской артиллерии. Если эта информация соответствует действительности, это может быть переломным моментом всей войны.

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