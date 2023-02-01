Танки будут передавать по мере их восстановления после многих лет простоя без должного ухода.

В рамках первой поставки танков Leopard 2 Испания планирует передать Украине от четырех до шести машин версии A4. Об этом пишет испанское издание El País.

"От четырех до шести Leopard 2A4. Именно столько танков Испания планирует поставить Украину", – пишет издание со ссылкой на свои источники в правительстве.

Машины будут переданы после проведения ремонта. Поставка дополнительного количества танков будет зависеть от их состояния и ремонтопригодности.

Видео дня

Известно, что Испания располагает примерно 53 танками Leopard 2, которые в течение многих лет хранились в резерве без должного обслуживания. За это время техническое состояние машин значительно ухудшилось.

По данным журналистов, сейчас Министерство обороны Испании ведет переговоры с промышленностью касательно срочного восстановления этих танков.

Поставки танков Leopard в Украину – последние новости

Украина ожидает, что обещанные западные танки появятся на поле боя в марте. По словам министра обороны Резникова, танки Leopard хотят использовать уже в рамках весенней кампании.

Греция отказалась передать Украине свои танки Leopard 2. Всё из-за напряженных отношений с Турцией и опасений военного конфликта, который может вспыхнуть в любой момент.

Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских военных на Leopard – с 10 до 5 недель. В польском учебном центре могут проходить обучение одновременно до 14 экипажей по четыре человека в каждом.

Вас также могут заинтересовать новости: