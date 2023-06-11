Потенциально Россия может получить от Ирана новую якобы гиперзвуковую ракету Fateh, чтобы использовать ее против Украины. Возможность сбития таких ракет Украиной прокомментировал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".
"Из Ирана в Россию может попасть все, что хочешь. Мы это понимаем. Если не будет давления наших партнеров, если не будет влияния на эту страну, то могут поставлять. Мы понимаем, что есть Fateh и Zolfaghar, баллистические ракеты разного радиуса действия, по которым есть угроза получения Россией, потому что Россия нуждается в этих средствах, у них дефицит именно баллистики на сегодняшний день", - сказал он.
Также Игнат прокомментировал возможность сбития таких ракет в случае их применения врагом.
"Надо ли верить, что она действительно настолько гиперзвуковая и так далее? Чтобы развить такую скорость, нужно иметь какие-то технологии. Сколько будет тех ракет? Пусть, она сможет развивать скорость в 12 Махов, до 15 тысяч километров в час. Такую скорость возможно развить только в высших слоях атмосферы, там, где разрежен воздух, где нет трения", - отметил он.
По словам Игната, когда эта ракета буже опускаться в атмосферу, то с такой же скоростью она лететь уже не сможет и будет тормозить, "как это делается сейчас с "Кинжалом".
Fateh и Zolfaghar - что известно об этих ракетах
Основная модель ракеты Fateh имеет дальность около 300 км, и боеголовку весом 500 кг.
Разработанная в 2020 году Fateh-360 имеет дальность полета 80-100 км, управляется спутниковой навигацией. Стартовая скорость ракеты составляет 3704 км/ч и увеличивается до 5000 км/ч.
Zolfaghar является баллистической ракетой малой дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 700 км, имеет боеголовку в 590 кг.
Иранское оружие в России
В начале февраля У.ГУР сообщали, что поставки России иранских баллистических ракет пока не зафиксировано.
А вот о поставках боевых дронов из Ирана в Россию известно еще с прошлого лета. В частности, в мае президент Владимир Зеленский сообщал, что Иран передал России более тысячи дронов.
Недавно в Белом доме заявили, что Россия углубляет оборонное сотрудничество с Ираном и получила от него сотни БПЛА, которые она использует для ударов по Украине.