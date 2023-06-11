Украина уже удачно сбивает российские гиперзвуковые "Кинжалы".

Потенциально Россия может получить от Ирана новую якобы гиперзвуковую ракету Fateh, чтобы использовать ее против Украины. Возможность сбития таких ракет Украиной прокомментировал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью "Украинской правде".

"Из Ирана в Россию может попасть все, что хочешь. Мы это понимаем. Если не будет давления наших партнеров, если не будет влияния на эту страну, то могут поставлять. Мы понимаем, что есть Fateh и Zolfaghar, баллистические ракеты разного радиуса действия, по которым есть угроза получения Россией, потому что Россия нуждается в этих средствах, у них дефицит именно баллистики на сегодняшний день", - сказал он.

Также Игнат прокомментировал возможность сбития таких ракет в случае их применения врагом.

"Надо ли верить, что она действительно настолько гиперзвуковая и так далее? Чтобы развить такую скорость, нужно иметь какие-то технологии. Сколько будет тех ракет? Пусть, она сможет развивать скорость в 12 Махов, до 15 тысяч километров в час. Такую скорость возможно развить только в высших слоях атмосферы, там, где разрежен воздух, где нет трения", - отметил он.

По словам Игната, когда эта ракета буже опускаться в атмосферу, то с такой же скоростью она лететь уже не сможет и будет тормозить, "как это делается сейчас с "Кинжалом".

Fateh и Zolfaghar - что известно об этих ракетах

Основная модель ракеты Fateh имеет дальность около 300 км, и боеголовку весом 500 кг.

Разработанная в 2020 году Fateh-360 имеет дальность полета 80-100 км, управляется спутниковой навигацией. Стартовая скорость ракеты составляет 3704 км/ч и увеличивается до 5000 км/ч.

Zolfaghar является баллистической ракетой малой дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 700 км, имеет боеголовку в 590 кг.

Иранское оружие в России

В начале февраля У.ГУР сообщали, что поставки России иранских баллистических ракет пока не зафиксировано.

А вот о поставках боевых дронов из Ирана в Россию известно еще с прошлого лета. В частности, в мае президент Владимир Зеленский сообщал, что Иран передал России более тысячи дронов.

Недавно в Белом доме заявили, что Россия углубляет оборонное сотрудничество с Ираном и получила от него сотни БПЛА, которые она использует для ударов по Украине.

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