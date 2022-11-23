Такой беспилотник летит низко, чтобы его не увидели "глаза" вражеской ПВО.

Волонтеры собрали 7 миллионов гривень и закупили 4 комплекса беспилотников. Три уже удачно выполняют задания по уничтожению врагов.

Как говорится в сюжете ТСН, комплексы отправляют вместе с комплектами снарядов, на которые украинцы отправляли деньги и оставляли врагу послание.

"От бабушки Лиды из Медведевки", "За Киев от юга", "Теплые поздравления от Ники", — такие "приветы" передают украинцы российским захватчикам с помощью этих беспилотников, это - надписи на бомбах для "Панишера".

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Поэтому люди могут не просто донатить, но и отправлять "послания" оккупантам. Одно такое "поздравление" стоит от 2 тыс. грн, и за несколько месяцев украинцы передали более 4 тысяч таких.

Журналистам рассказали, что украинцы донатили от нескольких гривень до 50 тысяч долларов. За несколько месяцев собрали 7 млн грн, за которые закупили четыре комплекса БПЛА.

"Передаем такой последний БПЛА подразделению Нацгвардии. Первые три комплекса были переданы СБУ, а именно центру спецопераций "Альфа", — заявляет соучредитель волонтерской организации Любовь Галан.

Такой беспилотник летит низко, чтобы его не увидели "глаза" вражеской ПВО, впрочем, заряд может на себе нести значительно больший, чем другие беспилотники.

Разработчики об украинском дроне Punisher или "Каратель"

Максим Субботин и Дмитрий Забаштанский вместе с командой украинских волонтеров разработали первый уникальный украинский многоразовый ударный дрон под названием Punisher или "Каратель".

Разработчики рассказали, что это самый маленький и самый легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров. Сейчас беспилотник способен нести 2,5 кг, но этот вес планируют увеличить.

В составе комплекса есть станция наземного контроля, антенна, трекбол, зарядные станции, дополнительные батареи и катапульта.

Также к Punisher есть контейнер, который дорабатывают в каждом из подразделений ВСУ, где его делают боевым.

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