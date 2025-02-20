Есть много вещей, которые в Европе просто не производят.

Если США остановят военную помощь Украине, Европа сможет покрыть эту нехватку лишь частично. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

Авторы публикации отмечают, что сейчас более 30% вооружения, которое используют Силы обороны Украины, происходит из США. Например, запчасти и боеприпасы для БМП Bradley Украина может получить исключительно от американцев.

"Более того, есть вещи, которые просто невозможно заменить. Например, поставки ракет к ЗРК Patriot возможно только от США, потому что в Европе пока их не производят. Также нет ответа на вопрос где кроме США брать ракеты к NASAMS, а с ним и к F-16, потому что это про AIM-9 и AIM-120. В Европе вообще не производят ракеты к HIMARS", - пишет издание.

Видео дня

Другие вещи Европа может компенсировать лишь частично. Например, артиллерийские снаряды 155-мм, которых нужно минимум 1 миллион в год. А таких полезных кассетных боеприпасов Европа опять же вообще не имеет.

Производство военной техники в Европе, вроде бы, хорошо налажено, но в значительной степени зависит от американских комплектующих, добавляют аналитики. Это касается как бронетехники, так и авиации.

Таким образом, если США поставят вопрос: либо оружие для Украины будет покупать Европа, либо поставок не будет - у европейских стран останется довольно малое пространство для маневра, говорится в публикации.

Военная помощь Украине

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Европа покупала в Америке оружие для нужд Украины.

Между тем глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что склады оружия в Европе почти пустые. Он считает это следствием 30-летней политики сокращения расходов на оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: