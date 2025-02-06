Ноу-хау "научили" открывать двери и передвигаться по лестнице.

В Великобритании создали роботизированную собаку, которая обезвреживает бомбы. Разработка, которая прошла успешные испытания, значительно уменьшит риски для военных.

Как пишет Interesting Engineering, роботы успешно прошел тестирование, во время которого удачно выявляли и обезвреживали взрывные устройства.

Испытания, которые организовало Министерство обороны Великобритании, состояли из ряда "сценариев". Каждый из них предусматривал выполнение "собаками" различных задач: автономное открытие и закрытие дверей, передвижение по лестнице, инспекцию самодельных взрывных устройств и применение специальных средств-разрушителей для их нейтрализации.

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"Тестирование провела Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl). Оно длилось четыре дня, включали удаленную классификацию и идентификацию угроз с помощью сенсоров на роботах, нейтрализацию бомб с использованием роботизированных собак, а также выполнение роботами таких задач, как открытие дверей и преодоление лестничных пролетов", - говорится в публикации.

Тесты показали, что роботизированные системы способны значительно повысить эффективность обезвреживания взрывоопасных предметов (EOD), минимизировать присутствие саперов в зоне риска и др.

Отмечается, что эти инновации в корне изменят операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов - значительно уменьшат риски для специалистов, одновременно ускорит опасный процесс и обеспечит безопасность населения.

"Эта передовая технология демонстрирует нашу приверженность к защите военных, которые обеспечивают безопасность страны, как на территории Великобритании, так и за ее пределами. Сотрудничая с промышленностью и сочетая новейшие роботизированные технологии с имеющимся опытом, мы обеспечиваем наших специалистов по обезвреживанию бомб лучшими инструментами для выполнения их жизненно важной работы безопасно и эффективно", - заявила министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл.

Министерство обороны также сообщило, что операторы по обезвреживанию бомб высоко оценили робота-собаку и поделились замечаниями, которые помогут в следующем этапе инвестиций Dstl в робототехнику для EOD-подразделений. Полученные данные будут использованы для дальнейшего развития и совершенствования технологий, направленных на повышение уровня национальной безопасности Британии.

"Испытания показали, что использование дронов с искусственным интеллектом для выявления угроз и контроля защитных границ ускоряет операции и снижает уровень общественных препятствий", - пишет Interesting Engineering.

Главный научный и технологический директор Dstl, профессор Энди Белл заявил, что прошедшие испытания - яркий пример того, как оборонная сфера может получить преимущество за счет технологических разработок, сочетая военные и коммерческие системы для защиты людей и страны от смертельных угроз.

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