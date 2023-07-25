Комиссия Министерства обороны Украины уже разрешила использование БПЛА этого типа в Силах обороны.

Новый беспилотный комплекс Sirko запустили в серийное производство.

Как сообщил председатель наблюдательного совета компании Skyassist Игорь Криничко, для производства беспилотника удалось наладить связи с иностранными поставщиками нужных комплектующих. Производитель сотрудничает с Китаем, Израилем, Канадой, Тайванем и другими странами.

"Наконец можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается", - рассказал Криничко.

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Комиссия Министерства обороны Украины уже разрешила использование БПЛА этого типа в Силах обороны.

"Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что оно работает в этом направлении очень тщательно", – отметил Криничко.

Разработчики уже получили отзывы о беспилотном комплексе от подразделений на Купянском направлении, из Николаевской и Херсонской областей. Криничко также анонсировал демонстрацию обновленного БПЛА под названием Sirko 2 через несколько недель.

Украина презентовала собственный тактический дрон "Сирко"

Как известно, дроны являются одним из самых ведущих видов оружия на фронте.

Недавно в Харькове презентовали тактический БПЛА-разведчик украинского производства "Sirko", заряда аккумулятора которого хватает для преодоления до 130-140 километров на высоте около тысячи метров. Благодаря четырем 4К-камерам беспилотник в онлайн-режиме транслирует видеозапись оператору.

Кроме того, "Sirko" сделан из полностью "радиопрозрачного" полимерного материала, который в режиме радиомолчания недоступен для вражеских средств электронной борьбы или воспринимается как птица. Стоит такой беспилотник до 9 тысяч долларов.

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